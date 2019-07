Inserita in Politica il 10/07/2019 da Direttore Marsala Calcio: Ceduto a titolo definitivo il portiere Mario Giappone (2001) La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che è ufficialmente cominciata per gli Azzurri la sessione estiva di calciomercato. Il primo movimento da registrare, è il trasferimento a titolo definitivo al Taranto F.C. (Serie D Girone H) del portiere classe 2001 Mario Giappone.

Al giovane, protagonista brillante in Maglia Azzurra nella scorsa stagione, vanno i migliori auguri di un brillante futuro personale e professionale, oltre che i ringraziamenti per l´impegno profuso.