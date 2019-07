Inserita in Sport il 08/07/2019 da Direttore Tour de France 2019, ritiri eccellenti: Nibali sogna il bis, Thomas favorito Lui e Quintana guidano la carica degli scalatori puri

È ormai prossimo ad aprire i battenti il Tour de France, da sempre definito il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. È un Giro di Francia dai due volti, perché se da un lato sono almeno tre le rinunce eccellenti per vari motivi alle due settimane transalpine più famose del mondo, dall’altra questa è la grande chance di assistere ad una kermesse totalmente imprevedibile, aperta a qualunque sorpresa e colpo di coda, di italiani compresi magari anche in ottica vittoria finale.

startlist dell’edizione 2019 della Grande Boucle Partiamo da chi non ci sarà, per dare la portata di quanto possa essere incerto il vincitore finale di questa edizione del Tour de France: innanzitutto, non ci sarà Froome. Il quattro volte vincitore del Tour si è infortunato dopo una brutta caduta e sarà costretto a guardare tutti dalla tv, non potendo competere dunque per una storica cinquina. A seguire, grande assente il belga Dumoulin, che avrebbe potuto dominare questa edizione visto il ritiro del rivale britannico: ultimo mancante in ordine di tempo nella, il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, il colombiano Carapaz.

quadro dei pronostici sul vincitore del Tour de France evidenzia una grande incertezza Ecco dunque come questa edizione del giro francese assume un significato straordinariamente importante per tutti coloro pensano di avere una chance in ottica vittoria, difatti il: il britannico Thomas è il favorito a 3.25, campione in carica passato dall’ex Team Sky alla neonata Ineos e desideroso di proseguire la tradizione inglese che vede vincere il Tour da quattro anni di fila, con sei successi nelle ultime sette edizioni. A seguire il compagno di squadra colombiano Bernal, a 3.50, definiti dalla Ineos capitani con pari grado: dunque, è lecito attendersi delle belle fra i due, lotta libera senza esclusione di colpi.