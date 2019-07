Inserita in Tempo libero il 07/07/2019 da Direttore Dall´8 al 12 luglio al Training Course a Palermo organizzato dall´associazione People Help the People Educatori, animatori sociali e adulti provenienti dalla Spagna, dalla Romania, dalla Polonia e dalla Bulgaria e dall’Italia parteciperanno dall´8 al 12 luglio al Training Course a Palermo organizzato dall´associazione People Help the People in collaborazione con il Centro Internazionale delle Culture Ubuntu.



Un incontro che si svolgerà nell´ambito del progetto “European Network for Social Inclusion - ENSI” finanziato dal Programma Erasmus+ KA2.



Il Training Course sarà condotto in lingua inglese ed attraverso metodologie non formali utilizzando processi di facilitazione e della partecipazione attiva.



ENSI è un progetto che vede coinvolti partner di diversi Paesi europei, il cui obiettivo è confrontare i metodi adottati in questi luoghi al fine di sviluppare un modello comune di apprendimento linguistico che possa essere utilizzato indipendentemente dal paese di origine.



“Dopo una serie di attività locali in cui i partner hanno sperimentato le best practices condivise – afferma Giuseppe Labita, presidente di People Help the People – durante questo Training Course, i partner ed i partecipanti presenteranno i risultati dei metodi applicati, contribuendo all’implementazione del modello educativo finale”



