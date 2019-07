Inserita in Politica il 05/07/2019 da Direttore Arrivano a Trapani le reliquie di Santa Bernadette, la ragazza delle apparizioni nella grotta di Lourdes che seppe resistere alle pressioni del potere Per celebrare il 175° anniversario della nascita di Santa Bernardette ed il 140° della morte, il Santuario di Lourdes ha organizzato un pellegrinaggio europeo che tocca anche diverse diocesi italiane, tra cui trapani.







Le reliquie della santa, canonizzata nel 1933, arriveranno domenica pomeriggio presso la parrocchia “Nostra signora di lourdes” dove sono in corso i preparativi.







La celebrazione di chiusura sara’ mercoledì 10 luglio alle ore 19.







Ogni sera domenica, lunedì e martedi’) per i fedeli che lo desiderano, sarà possibile partecipare alla processione con le fiaccole “aux flambeaux” , la “festa della luce” che caratterizza ogni pellegrinaggio a lourdes (ore 21).







lunedì 8 alle ore 19 e’ prevista la messa con tutti gli ammalati.







Il tema del pellegrinaggio “Beati i poveri” è legato proprio alla “preferenza” degli umili : i trascurabili, gli ultimi, com’era Bernadette quattordicenne, che però fu «vista» dalla Madre di Dio.







«Il vero mistero di Lourdes è Bernadette» indicava il mariologo padre René Laurentin. Canonizzata non per essere stata prediletta dalle visite della Madre di Dio, ma per il modo in cui seppe rispondere , ha segnato un cammino da seguire per ogni credente.







Dopo trapani le reliquie della santa raggiungeranno la sardegna.











Di seguito il programma con gli appuntamenti per la preghiera personale e comunitaria.







trapani



7 luglio - 10 luglio























7 luglio domenica



Ore 16.00 Arrivo delle Reliquie e collocazione



Ore 17.00 Celebrazione d’accoglienza delle reliquie a seguire tempo di preghiera personale e venerazione reliquie



Ore 20.00 S. Messa



Ore 21.00 Processione Mariana aux Flambeaux



Ore 23.00 Adorazione Eucaristica











8 luglio lunedì



Ore 8.30 Lodi



Ore 9.00 S. Messa a seguire tempo di preghiera personale e venerazione reliquie



Ore 10.30 DVD sulla vita di Bernadette



Ore 12.00 Angelus – Messaggio di Lourdes



Ore 15.30 Ora Media – Tempo di preghiera personale e venerazione reliquie



Ore 18.00 S. Rosario



Ore 20.00 S. Messa con la presenza degli ammalati



Ore 21.00 Processione Mariana aux Flambeaux



Ore 23.00 Adorazione Eucaristica











9 luglio martedì



Ore 8.30 Lodi



Ore 9.00 S. Messa a seguire tempo di preghiera personale e venerazione reliquie



Ore 10.30 Sacramento della Riconciliazione



Ore 12.00 Angelus – Tempo di preghiera personale e venerazione reliquie



Ore 15.30 Ora Media – Messaggio di Lourdes



Ore 17.00 Adorazione Eucaristica



Ore 18.30 Vespri



Ore 19.00 S. Messa



Ore 21.00 Processione Mariana aux Flambeaux



Ore 22.30 Veglia di preghiera











10 luglio mercoledì



Ore 8.30 Lodi



Ore 9.00 S. Messa a seguire tempo di preghiera personale e venerazione reliquie



Ore 10.30 Vita di S. Bernadette



Ore 12.00 Angelus



Ore 15.30 Ora Media – Tempo di preghiera personale e venerazione reliquie



Ore 17.00 Adorazione Eucaristica



Ore 18.30 Vespri



Ore 19.00 S. Messa