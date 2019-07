Inserita in Tempo libero il 05/07/2019 da Direttore Alfieri di Marsala ai campionati nazionali d iscacchi a Salsomaggiore Terme Da 7 luglio prossimo e fino al 14 si svolgeranno a Salsomaggiore Terme i campionati nazionali giovanili di scacchi. A questa manifestazione si sono assicurati il diritto a partecipare gli alfieri dell’ Associazione Scacchi lilibetana.

Ebbene in vista di questo importante appuntamento in Emilia Romagna, il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore allo Sport, Andrea Baiata, nel ricordare ai giocatori di promuovere le bellezze e le peculiarità del proprio territorio natio, formulano i migliori auguri per l’ottenimento di importanti successi.