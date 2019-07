Inserita in Politica il 01/07/2019 da Direttore Via alla mini rassegna estiva "Armonie d’estate” degli Amici della Musica di Trapani Venerdì 5 luglio, alle ore 21.00, negli spazi della Chiesa di Sant´Alberto, a Trapani sarà la volta del Duo Alterno, formato da Tiziana Scandaletti (soprano) e Riccardo Piacentini (pianoforte e foto-suoni) con le narrazioni del musicologo e drammaturgo Sandro Cappelletto, nello spettacolo dal titolo "Rossini, il folle”.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e con il patrocinio del Comune di Trapani.



Mercoledi 24 luglio, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico, a Trapani, la conferenza-spettacolo "Heinrch Schliemann e la scoperta di Troia - Il viaggio di Enea a Trapani". L’argomento trattato riguarda da un lato, l’archeologo tedesco Heinrich Schliemann (1822-1890) che, in Anatolia, sulla base delle informazioni ricavate dai testi omerici, il 4 agosto del 1872 scoprì i resti di Troia e dall’altro la storia di Enea che, dopo la caduta di Troia, secondo la leggenda aveva condotto i superstiti verso l’Italia, con la speranza di trovarvi una seconda patria e, navigando per alcuni anni nel Mediterraneo, era approdato in Sicilia. Interverranno Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale Etrusco di Roma, Giovanna Alagna, attrice, Ugo Giacomazzi, attore, Betty Lo Sciuto, regia. L´evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dagli Amici della Musica di Trapani in collaborazione con il Goethe Institut, l´Istituto di Cultura Italo Tedesco - Trapani, il Museo Regionale "Agostino Pepoli", l´Ente Luglio Musicale Trapanese e con il patrocinio del Comune di Trapani.



BIGLIETTI

I biglietti del concerto del 5 luglio potranno essere acquistati presso la Chiesa di Sant´Alberto, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: intero euro 5,00, ridotto euro 3,00 (studenti fino a 24 anni, Abbonati Stagione 2019 Luglio Musicale).