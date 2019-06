Inserita in Politica il 30/06/2019 da Direttore Rotary Club Mazara, “Passaggio della Campana”: Domenico di Maria nuovo Presidente. Nuovo Consiglio Direttivo Il dott. Domenico Di Maria è il nuovo Presidente del Rotary Club di Mazara del Vallo. Si è insediato ieri sera con il tradizionale “Passaggio della Campana”, che si è svolto presso l´Hotel "Visir", succedendo al dott. Giosuè Ruggiano.



Fra i partecipanti alla cerimonia, organizzata proprio in occasione del 40esimo Anniversario della fondazione del Rotary Club Mazara del Vallo, il Sindaco della Città di Mazara del Vallo, dott. Salvatore Quinci, il quale augurando buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo, ha ribadito la piena collaborazione alle iniziative del Club, il Presidente del Consiglio comunale, il Rag. Vito Gancitano, l’Assessore al Turismo, la Dott.ssa Germana Abbagnato, Autorità civili e militari.



Il nuovo Presidente del Rotary Club, Domenico Di Maria, ha tenuto un discorso, riuscendo a trattenere l’emozione, attraverso il quale ha indicato la mission del suo mandato e illustrato i diversi progetti e le tematiche sulle quali sarà impegnato il Club mazarese nell’Anno Rotariano 2019/2020: “Sono consapevole di essere stato destinatario di un incarico prestigioso, ciò costituisce per me un grande onore. Il Rotary –ha spiegato Di Maria- è la grande casa a cui apparteniamo. L’amicizia e lo stare insieme devono essere la chiave e lo strumento per portarci uniti all’esterno. Il nostro Club è parte di una grande organizzazione globale. Il Rotary è un grande gioco di squadra. È la squadra che vince e che deve essere al di sopra di tutti gli egoismi personali e la voglia di protagonismo. Mi confortano e danno forza in questa direzione, le parole pronunciate dal presidente Mark Daniel Maloney, all’Assemblea Internazionale 2018, che nel suo discorso di apertura ha affermato: “Rotary connects the World, Il Rotary connette il mondo”. Nel 2019/2020, la nostra sfida –ha ribadito Di Maria- sarà di rafforzare i tanti modi in cui il Rotary connette il mondo, creando connessioni che consentono a persone di talento, impegnate e generose di unirsi e agire in modo significativo attraverso il service del Rotary. Il nostro motto sarà: “Uniti si può e si deve agire per il Cambiamento”. Il cambiamento in sé non è un valore, lo diventa solo se è un cambiamento positivo. Il nostro ruolo come Rotariani, è di promuovere un cambiamento sostanziale e positivo. Il Rotary deve restare al passo con i tempi, gestire i suoi cambiamenti evolvendosi ma, come diceva Paul Harris, qualche volta deve essere rivoluzionario. I giovani soprattutto, a cui dobbiamo guardare, rappresentano il nostro punto di forza e in loro, come indicato dal nostro Governatore Valerio Cimino, dobbiamo credere avviando una collaborazione reciproca e costruttiva attraverso la conoscenza delle loro iniziative e ascoltando le loro proposte”.



Domenico Di Maria ha così ricordato i quattro compiti fondamentali che il Club deve assolvere: la conservazione e lo sviluppo dell’effettivo, la partecipazione attiva ai progetti di volontariato a favore delle comunità locali ed internazionali, il sostegno alla Fondazione Rotary attraverso i contributi finanziari ed il coinvolgimento nei progetti, ed infine la formazione dei dirigenti capaci di servire il Rotary oltre il livello del Club. Queste missioni si devono sviluppare attraverso quattro vie d’azione, alla base delle attività del Club: azione interna, professionale, di interesse pubblico ed internazionale. Di Maria ha plaudito ad alcuni progetti già messi in campo e ne ha illustrato altri che saranno intrapresi nel corso dell’anno rotariano dedicati a temi fondamentali quali la lotta contro lo spreco alimentare, la tutela e sostenibilità ambientale, e la salvaguardia della salute. Il nuovo Presidente del Club Rotary Mazara ha voluto ricordare due figure importanti, entrambi già Presidenti del Club. Giovanni Tumbiolo per il suo impegno attraverso il Distretto della Pesca e Crescita Blu e l’Expo Blue Sea Land, per la creazione di un Mediterraneo di dialogo e pace fra i popoli, e Rosario Tumbarello al quale la famiglia ha voluto dedicare una borsa di studio rivolta a coloro che si iscriveranno alla Facoltà di Giurisprudenza; la figlia Antonietta nel corso della cerimonia è intervenuta spiegando l’iniziativa e ringraziando il Club Rotary Mazara.



Infine Domenico Di Maria ha lanciato un appello ai Soci del Club: “mettiamoci in discussione, proviamo ad accogliere l’imperativo che per tutti noi è di uscire dal guscio. Se vogliamo connettere il mondo, dobbiamo aprirci al mondo e alla collaborazione con altri”.



Di Maria ha concluso il suo applaudito discorso citando due celebri frasi, una di Sir Wiston Churchill, e l’altra di Fred Allen: “Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”, “Cambiare è difficile, non cambiare è fatale”.



La cerimonia è stata conclusa dall’intervento dell’avv. Erina Vivona, assistente del Governatore Rotary Distretto 2110, dott. Valerio Cimino, il quale attraverso un videomessaggio ha augurato buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Mazara.



Ecco il nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Mazara del Vallo dell’A.R. 2019/2020. Vice Presidenti: Valeria Alestra e Ina Venezia Segretario: Giuseppe Sinacori. Prefetto: Vinnuccia Di Giovanni. Tesoriere: Nicola Norrito. Past President: Giosuè Ruggiano. Presidente Eletto A.R. 2020/2021: Lillo Giorgi.



Consiglieri: Gaspare Ingargiola, Francesca Fontana, Danilo Gaudioso, Luigi Gucciardi, Vincenzo Modica, Chiara Messina e Angela Vento.



Presidenti di Commissioni: Salvatore Cristaldi, Danilo Di Maria, Francesco Forace, Silvana Rosa Maria Lentini, Vincenzo Montalbano Caracci e Daniela Vernaccini.