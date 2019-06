Inserita in Tempo libero il 30/06/2019 da Direttore Riapre il Caloma, lo storico club trapanese che negli ultimi anni è stato il protagonista indiscusso della movida trapanese Riapre il Caloma, lo storico club trapanese che negli ultimi anni è stato il protagonista indiscusso della movida trapanese. La nuova location è quella dei cantieri navali di Arturo Stabile, in via Avvocato Giuseppe Palmeri 10, nel pieno centro di Trapani con il mare che torna protagonista del clubbing in provincia.



Una linea totalmente rinnovata ma con le certezze di sempre, il Caloma Club si appresta ad inaugurare questa stagione estiva martedì 2 luglio con la tradizionale apericena al tramonto e con la migliore musica dei dj della provincia.



In console: DJ Vince, DJ Davide Mazzeo e DJ Vito La Russa. Da Sorrisi & Bollicine: Michele Simonte e Pietro Rizzo. Alla voce, Ninny B. Durante l´apericena live music a cura di Ruby & Co.



Il martedì del Caloma Club è ormai appuntamento irrinunciabile che regala serate dedicate al puro divertimento tra gustosi piatti, musica live e strepitose “consolle”. Ma le novità sono numerose.



Da quest’anno, infatti, il Caloma Club sarà aperto dal martedì alle domenica per i vostri after hours al tramonto.



“Molti sono gli eventi che si snoccioleranno durante questa estate” afferma Peppe Santangelo. “Siamo orgogliosi di riproporre quello che è diventato una tradizione: l’apericena del martedì ma quest’anno abbiamo puntato per ampliare la nostra offerta. Tante – continua Santangelo – saranno le serate tematiche. Si passerà dalla disco music, al caraibico alle serate di live, al nuovo format col cabaret. Insomma il Caloma sta tornando e lo fa in grande stile certo di ridiventare il punto di riferimento della vostra estate”.