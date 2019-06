Inserita in Cultura il 30/06/2019 da Direttore "Liber...i di scrivere”, una scommessa con la cultura Cetti Curfino conquista il pubblico di Salemi. Cetti Curfino, il personaggio letterario più potente dei romanzi dello scrittore Massimo Maugeri ha catturato un nutrito pubblico, registrando, a fine serata, un sold out delle copie del romanzo. Inizia nel migliore dei modi la stagione letteraria “Autori di Sicilia”, la prima rassegna culturale dell’associazione “Liber…i” realizzata grazie al supporto delle numerose aziende locali e l’incentivo dell’Amministrazione comunale. Ad inaugurare la kermesse, il 28 giugno nell’atrio del Castello, l’autore Massimo Maugeri, catanese, che in un libro carico di emozioni contrastanti descrive la difficile realtà siciliana accompagnando il lettore da una complessa dimensione sociale e lavorativa a quella individuale e travagliata dei vari personaggi. In un gioco calviniano, il testo diventa un libro nel libro, un prodotto metaletterario in cui la penetrante narrazione dialettale si mescola con una più “delicata” generata dall’amore per la cultura. È proprio Maugeri, in questa chiacchierata con i membri di Liberi, Maria Rosaria Disimone e Filippo Triolo ad invitare tutti, ma soprattutto i giovani (presenti in gran numero all’incontro), a leggere, a conoscere le parole e con esse la realtà. Numerose le domande rivolte all’autore sul ruolo della donna oggi, sulla libertà, sulla Sicilia, sul riscatto che hanno fatto emergere la sensibilità d’animo dello scrittore.



La serata si è conclusa con una dolce e fresca nota: la degustazione del latte di mandorla gentilmente offerto da una azienda locale.



L’associazione, da appuntamento al pubblico, a sabato 6 luglio con l’attore e scrittore Luigi Lo Cascio che racconterà del suo primo libro “Ogni fiore un ricordo” (edito da Feltrinelli). Un testo che sfugge ad ogni categoria letteraria, trascinando il lettore da un viaggio in intercity in quello dell’introspezione.



NEI PROSSIMI APPUNTAMENTI



Viola Di Grado, la più giovane vincitrice italiana di un Premio Campiello e finalista al Premio Strega 2011 sarà la terza ospite della stagione. Il 15 luglio, a Salemi presenterà il suo ultimo romanzo "Fuoco al cielo", (La Nave di Teseo) consigliato dallo scrittore Michael Cunningham. Una storia d´amore tragica, intensa, dolorosa e radioattiva.



Per la seconda volta a Salemi quest´anno, uno dei giornalisti italiani più importanti, dalle pagine de "L´Ora" raccontando le stragi di mafia, agli articoli sulla Repubblica. Il 3 agosto Attilio Bolzoni presenterà il suo ultimo libro “Il padrino dell’Antimafia”: Una vera e propria inchiesta sul caso Calogero Antonio Montante. Ma chi é davvero "Antonello"? É il paladino dell´Antimafia che negli anni ci è stato presentato?



Per il quinto appuntamento, il 10 agosto, doppio appuntamento al femminile. Nadia Terranova nella dozzina del Premio Strega 2019 presenterà il suo ultimo struggente romanzo “Addio Fantasmi” (Einaudi).



Immancabile l’appuntamento con Stefania Auci che presenterà “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” (Casa Editrice Nord), in testa alle classifiche dei libri più venduti in Italia, acquistato in diversi Paesi, e pronto per diventare una serie televisiva.



Gran finale il 22 agosto con il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che presenterà il suo ultimo giallo "Il delitto di Kolymbetra” (Sellerio)