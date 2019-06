Inserita in Politica il 29/06/2019 da Direttore Domenica l´antica mietitura del grano Biancolilla L´Oro giallo di Salemi SALEMI - Un tuffo nel passato, con la possibilità di rivivere gesti e usanze della tradizione contadina. Tutto questo sarà ´Oro giallo di Salemi´, iniziativa che riporterà in vita per un giorno l´antica mietitura del grano Biancolilla, una antica varietà di grano diffusa in Sicilia fino alla cosiddetta ´rivoluzione verde´. Dalla coltivazione di questa varietà di grano si ottengono anche i ´busi´ per la creazione dei tipici canestri della tradizione contadina. ´Oro giallo di Salemi´ - promosso dalla Pro Loco e dall´associazione Pusillesi in collaborazione con l´Ecomuseo del grano e del pane, con il patrocinio dell´assessorato alle Culture del Comune, si terrà domenica 30 giugno, dalle 8 alle 14, in contrada Sinagia, prima di ´Passu Muntareddu´.