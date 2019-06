Inserita in Politica il 29/06/2019 da Direttore Alcamo Marina si terrà lo spettacolo "Hip Hop Summer Show" con le coreografie dell´insegnante Beatrice Filippi. Energia allo stato puro. Un mix di musica e divertimento. Domenica 30 giugno alle ore 21:00 nel piazzale Battigia (davanti l´Hotel Battigia) ad Alcamo Marina si terrà lo spettacolo "Hip Hop Summer Show" con le coreografie dell´insegnante Beatrice Filippi. Sul palco gli allievi della scuola di danza B.F.Center Hip Hop School di Alcamo si esibiranno in diverse coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. Sarà l´epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un momento di crescita e motivo di orgoglio per tutti. La serata, che sarà presentata da Anna Cane, avrà la direzione artistica di Beatrice Filippi. Ospiti della serata: Giuseppe Vilardi, le Souls della Polisportiva Bonagia, Street Noise, Sparkless e Minions dell´Accademia Danzarkè di Partinico e Ivana Y Feeling Dance Company. La creatività nelle coreografie e la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile perché l´hip hop non è solo uno stile di danza, ma una cultura basata sulla libera espressione, fatta di dinamismo, adrenalina, positività, movimento ed esplosione di energia.