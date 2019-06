Inserita in Politica il 28/06/2019 da Direttore La grande boxe sulla spiaggia di Fata Morgana Sabato 29 giugno, a partire dalle 19, sul lungomare Fata Morgana, la grande boxe animerà la serata estiva della spiaggia di Tonnarella a Mazara del Vallo. La 91026 Fight Club di coach Francesco Vaccaro darà vita ad una kermesse di combattimenti ed esibizioni in spiaggia. La serata sarà divisa in due parti: nella prima, dalle 19 alle 21, gli allievi del team mazarese, dai 15 ai 20 anni, si esibiranno in delle performance tanto attese per gli amanti degli sport da combattimento fra cui Kickboxing K1, Muay Thai, Grappling, Shoot Boxe ed MMA; mentre nella seconda, dalle 21 in poi, spazio agli incontri di pugilato che avranno come attrazione principale la sabbia della spiaggia di Tonnarella, sulla quale avranno luogo dei confronti tanto inediti quanto appassionanti con i migliori boxeur del panorama territoriale selezionati per l’occasione, fra cui 5 mazaresi doc. Palcoscenico dell’evento sarà l’Oasi Lido, dove a coordinare i lavori, oltre al maestro Vaccaro, ci saranno anche Alessio Pecunia e tutto il personale della struttura balneare che accoglierà gli sportivi attraverso, musica, buon cibo e tanto divertimento.

La 91026 Fight Club Mazara vi aspetta dunque sabato, all’Oasi Lido sul lungomare Fata Morgana a Mazara del Vallo, per vivere insieme un evento unico.