La sagra del cannolo:due giorni dedicati al dolce simbolo della pasticceria siciliana

Due giorni dedicati al dolce simbolo della pasticceria siciliana: sagra del cannolo, sabato 29 e domenica 30 giugno in piazza Petrolo a Castellammare del Golfo. Organizzata dall’associazione STS con il patrocinio del Comune la due giorni sarà inaugurata sabato 29 giugno alle ore 17,30: sarà possibile degustare i vari tipi di cannolo proposti dalle pasticcerie che saranno presenti negli stand in piazza.

Nella serata di sabato 29 giugno, a partire dalle ore 21,30 musica siciliana dal vivo con i bravi e simpatici “Calandra & Calandra” live.

Domenica 30 giugno, a partire dalle ore 10, gli stand saranno aperti per le degustazioni del tipico cannolo siciliano ma la gara del cannolo si terrà nel pomeriggio di domenica 30 giugno: dalle ore 17,30 le pasticcerie partecipanti al concorso si confronteranno e la giuria stabilirà qual è il miglior cannolo per “scorcia” (cialda) e ricotta di pecora alla quale si aggiunge zucchero ma anche granella di cioccolata o pistacchi e canditi per decorare. Ricotta e zucchero sono l’accoppiata più famosa ed apprezzata della pasticceria isolana perchè danno vita al cannolo ed alla cassata, dolci siciliani più famosi al mondo.

Domenica 30 giugno, dopo la gara del cannolo, alle ore 18,30, sempre in piazza Petrolo, l’Opera dei pupi siciliani a cura dell´associazione culturale “G. Canino”.

La due giorni si chiuderà domenica alle ore 21,30 con la premiazione del miglior cannolo.