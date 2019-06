Rais, mito e storia:Gioacchino Cataldo, l’ultimo rais di Favignana

Inserita in Politica il 28/06/2019 da Direttore Rais, mito e storia:Gioacchino Cataldo, l置ltimo rais di Favignana Mentre è ancoraaccesa la polemica in merito alla storica tonnara di Favignana, costretta a chiudere dopo che le speranze degli scorsi mesi si sono infrante contro le misere quote assegnate (14 tonnellate di pescato di tonno, a fronte delle 100 richieste, il minimo necessario per la sostenibilità economica del progetto) è in uscita il 5 luglio per Bonfirraro editoreil nuovo romanzo di MasssimilianoScudeletti, dal titolo L置ltimo rais di Favignana, Aiace alla spiaggia.

Sembra un caso che il protagonista del libro, Gioacchino Cataldo, scomparso il 21 luglio 2018, torni a far parlare di sé proprio in questo periodo d段ncertezza per la sua Favignana di cui è stato memoria e ambasciatore mediatico.

Non è un caso, eppure è come se fosse arrivato nel momento giusto per ricordare a tutta Favignana, la Sicilia e l棚talia, che la tonnara non può inabissarsi nel nulla con la sua storia ancestrale, che cè ancora bisogno di un rais che ne cali le reti assieme alla sua ciurma comè stato per secoli.

Gioacchino Cataldo è una di quelle personalità difficili da raccontare: cerchi l置omo e trovi il mito,affronti il mito e t段mbatti nel bambino e poi nel ragazzo che si allontana da Favignana per farvi ritorno dopo anni di emigrazione.

ォA noi il ritratto di rais che ci piace è quello che emerge dalle pagine di Massimiliano Scudeletti紡fferma il giornalista Carlo Ottaviano nel mémoire dedicato proprio a Cataldo 膨he narra la storia di un uomo, di un eroe di vita, non di una macchietta o di una finzione. Impariamo quindi a coltivare la memoria (e proteggere il mare) evitando che tutto diventi un circo e perfino un monumento umano come l置ltimo rais venga trasformato in statua utile solo come sosta per gli uccelli migrantiサ.

ネ questa la percezione di chi ha vissuto e prova ancora a vivere gli anni della mattanza, che non solo era ed è un lavoro per tanti favignanesi, ma è storia, è tradizione. E il raissato è mito, proprio come lo è Gioacchino Cataldo.

Massimiliano Scudelettinon ha voluto scrivere una biografia. Ha voluto fare di più: dare a Gioacchino Cataldo la possibilità di essere ancora un simbolo per quanti credevano e credono che la tonnara possa continuare a vivere. Parallelamente, e quasi come se fosse ancora una volta un segno del destino,Cataldo sembra voler tornare oggi a opporsi (così come fece nel 1997quando tornò dopo un periodo di assenza da Favignana per assumersi l弛nere e l弛nore di essere rais)attraverso la penna di Scudeletti,per raccontare quanto la tonnara vive di tradizione e si fa tradizione, per raccontare quanta storia cè in mezzo, per ricordare quanto valore ci sia nell弾ssere rais.

Questa di Scudeletti, quindi, non vuole essere una biografia, ma il racconto di un inseguimento tra l誕utore (voce e io narrante) e il protagonista amareggiato e deluso, che termina tra luci e ombre in una spiaggia siciliana dove si aggira un moderno Aiace.

Ed è proprio tra queste luci e ombre che l弾ditore Salvo Bonfirraro dichiara ォAbbiamo scommesso su un autore toscano che ha scritto della Sicilia, di Favignana e del rais Gioacchino Cataldo, e con questa pubblicazione vogliamo ancora una volta esprimere il forte legame alla nostra terra, e vogliamo che le nostre tradizioni e attrazioni culturali come le tonnare, la mattanza di Favignana e le figure eroiche come quella di Gioacchino Cataldo possano essere un grande volano per l弾conomia, la cultura e la storia siciliana. Il nostro pensiero va, oltre che al grande Gioacchino Cataldo, a Sebastiano Tusa, un altro eroe che aveva a cuore l段sola e lo stabilimento Florio di Favignana, ammiratore delle gesta dell置ltimo rais e della tradizionale tonnara. A tal proposito voglio ricordare le sue parole, che dovrebbero arrivare ai principali attori culturali della nostra regione: 敵ioacchino Cataldo, ultimo rais della tonnara di Favignana e grande affabulatore, ci ha allietato con i suoi affascinanti racconti di un弾popea siciliana ormai scomparsa. Un testimone di una delle attività marinare che oltre ad avere costituito il volano di una grande economia, ha prodotto una pagina indimenticabile di storia e cultura判.

Il libro verrà presentato per la prima volta in occasione della rassegna letteraria organizzata dal Centro studi Dino Grammatico a Custonaci (Tp) il 10 luglio alle ore 21.30 presso la sede dellエAssociazione culturale Museo Vivente di Custonaci. ネ previsto un tour di presentazioni che vedranno l誕utore impegnato in giro per la costa occidentale della Sicilia fra Trapani, Marsala, Favignana, Marettimo e Palermo.