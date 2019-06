Inserita in Politica il 25/06/2019 da Direttore Disinfestazione: intervento nella notte di martedì 25 giugno. Dalle ore 23 è consigliato chiudere porte e finestre e non lasciare fuori alimenti, panni stesi ed animali Disinfestazione del territorio comunale: il calendario, a cura della A.FR.A.M. s.r.l, prevede l´intervento martedì 25 giugno a partire dalle ore 23 circa e fino all´alba del giorno seguente. A questo seguiranno altri interventi di disinfestazione e deblatizzazione già avviati: un primo intervento contro scarafaggi e blatte è stato effettuato la scorsa settimana nelle caditoie delle vie della città. L´amministrazione comunale fa presente che la cittadinanza sarà informata anche a mezzo bandizzazione ed invita a "tenere chiuse porte e finestre nelle notti interessate, evitando anche di lasciare all´esterno indumenti stesi, generi alimentari e animali domestici".



«Lo scopo della disinfestazione è quello di ridurre la proliferazione di insetti come ad esempio mosche e zanzare e per questo, dopo quello di martedì 25 giugno, ne seguiranno altri come da servizio che abbiamo ritenuto necessario affidare -affermano il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore Giuseppe Cruciata-. Quest´anno gli interventi di deblattizzazione e disinfestazione del territorio sono stati avviati per tempo e riteniamo dunque che possano essere efficaci e più duraturi. Il servizio di derattizzazione, inoltre, è attivo dall´anno scorso e viene effettuato in diverse zone della città anche periferiche. Nel caso della disinfestazione invitiamo la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni e a prestare attenzione ai bambini e agli animali domestici».