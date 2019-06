Inserita in Politica il 24/06/2019 da Direttore Marsala: SAN GIOVANNI BATTISTA : L´ANTICO VIALE SUL DECUMANO APERTO ANCHE QUESTO POMERIGGIO Apertura straordinaria, questo pomeriggio, dell´antico viale nel Parco archeologico di Marsala. Il sindaco Alberto Di Girolamo - nella giornata in cui ricorre la “Festa di San Giovanni Battista” - ha fatto si che fosse assicurata la presenza del personale agli ingressi, concordando con la Direzione del Parco il servizio straordinario. “Oggi, la Chiesa di San Giovanni e l´area archeologica in cui si trova saranno molto frequentate da cittadini e visitatori - sottolinea il sindaco Di Girolamo; a loro offriamo l´opportunità di godere anche della tradizionale passeggiata lungo il decumano”. Gli accessi da Piazza Della Vittoria e dal Lungomare sono aperti dalle ore 17:00 e fino alle ore 20.30. Da domani, si proseguirà nei consueti orari e giorni già fissati: 9:00/12:30 e 17:00/20:30, da Martedì a Domenica.

Riaperto grazie ad una Convenzione stipulata tra Comune e Direzione del Parco, l´antico viale Vittorio Veneto è percorribile lungo la Plateia Aelia, il cosiddetto “decumano massimo”. Da sabato scorso, come un tempo, rivive la tradizionale passeggiata dei marsalesi che - accedendo dall´ingresso vicino al Teatro Impero - giungevano fino al Lungomare, nel punto panoramico noto come “ferro di cavallo”.