Inserita in Politica il 24/06/2019 da Direttore PROTESTA POLIZIA PENITENZIARIA TRAPANI: 11 GIORNI DI ASTENSIONE DELLA MOS AL 100% “… 11 giorni di astensione di con una adesione del 100% dei poliziotti penitenziari in servizio al “Cerulli” di Trapani, inorgoglisce poiché significa che i lavoratori si sentono ben rappresentati e quindi il sindacato è vivo, quindi un sacrificio dei lavoratori di Trapani che deve essere capitalizzato al massimo già da domani in sede di incontro con il Capo della Polizia Penitenziaria della Sicilia dott. Gianfranco De Gesu con le segreterie regionali di sindacati per chiedere ulteriori sforzi rispetto l’integrazione di Poliziotti proposta, è cioè a Trapani di 23 unità, e a Favignana di 7 unità….”

Questo e quanto dichiarazione dei Segretari Territoriali di Trapani di FP CGIL (Giurato Alfio), FNS CISL (Trapani Vincenza), UIL Polizia Penitenziaria (Tammaro Giuseppe), SAPPE (D’Aguanno Eugenio), OSAPP (Savalli Antonio), SINAPPE (Basiricò Patrizia), USPP (Sardo Antonino), CNPP (Cusenza Giuseppe) rispetto l’incontro che si terrà domani 25 giugno a Palermo confermando il proseguo delle iniziative di lotta fin quando il dato delle assegnazioni non sarà messo a conoscenza di lavoratori di Trapani tramite assemblea plenaria…

…”…stiamo apprezzando lo sforzo del Provveditore, che ha riconosciuto la gravissima situazione dei Poliziotti Penitenziari di Trapani e Favignana, ed infatti la protesta che dura da una settimana ha avuto la risposta che merita, ma il dato complessivo di un aumento di 134 unità di Polizia Penitenziaria per la Sicilia proposto da Roma è semplicemente scandaloso, ragion per cui fermo restando i numeri proposti dall’Amministrazione Regionale che colmano appena il 25% della carenza effettiva presso le carceri di Trapani e Favignana – incalzano i Sindacalisti trapanesi di SAPPE, OSAPP, UIL, SINAPPE ,USPPP, CISL, CNPP, CGIL, siamo certi – concludono Eugenio D’Aguanno, Nino Savalli, Giuseppe Tammaro, Patrizia Basiricò, Antonio Sardo, Vincenza Trapani, Giuseppe Cusenza, Alfio Giurato…”che i nostri segretari regionali domani massimizzeranno e daranno il giusto riconoscimento che i lavoratori da Trapani stanno ponendo verso chi li rappresenterà a livello regionale…”