Erice: il vescovo Pietro Maria Fragnelli in visita pastorale Si conclude domenica prossima 23 giugno, con la celebrazione della solennità del Corpus domini ad Erice, la visita pastorale del vescovo nel II vicariato che comprende i comuni dell'agro-ericino. La visita del vescovo era iniziata in quaresima, il 7 marzo scorso, con una celebrazione del Santuario della Madonna a Custonaci.



Gli ultimi giorni della visita saranno dedicati al borgo di Erice vetta.



Stamattina il vescovo ha visitato i cantieri delle Chiese di “San Pietro” e “San Giovanni” comprese nel progetto “Erice la montagna del Signore”.



Nel pomeriggio visiterà l’Istituto Alberghiero presso la sede di Palazzo Sales e il Centro di Cultura Scientifica “Ettore Maiorana”, i bambini del catechismo e trascorrerà la serata in fraternità con la comunità parrocchiale.



Domani pomeriggio alle 16 il vescovo incontrerà il Consiglio comunale e l’amministrazione ericina, la Fondazione “EriceArte” e dopo l’adorazione eucaristica nella Chiesa del Santissimo Salvatore, il consiglio pastorale e il consiglio di amministrazione dell’Archivio e della “Casa Santa Sales”.



Sabato mattina il vescovo andrà a far visita ai carabinieri presso la loro stazione, incontrerà gli operatori turistici presso la Sala della Congrega nella Chiesa di San Martino e andrà a visitare alcuni ammalati.



Nel pomeriggio il pellegrinaggio al cimitero e la celebrazione eucaristica con le monache clarisse del monastero del “Sacro Cuore” che presto si trasferiranno nell’ex convento dei Cappuccini (ore 16.30).



Domenica la visita pastorale si concluderà con la celebrazione eucaristica (ore 10.30) nella Chiesa di San Giuliano da dove alle ore 11.30 prenderà il via la processione del “Corpus domini” con la benedizione eucaristica alle ore 12 presso la Chiesa del Santissimo Salvatore.