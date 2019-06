Inserita in Politica il 20/06/2019 da Direttore PARCO ARCHEOLOGICO. SABATO RIAPRE L´ANTICO VIALE DEI MARSALESI Sabato prossimo, 22 Giugno, sarà nuovamente percorribile l´antico viale tanto caro ai cittadini, quello che attraversa il Parco archeologico di Marsala. Frutto di una Convenzione siglata la scorsa settimana tra il sindaco Alberto Di Girolamo e la Direzione museale regionale, torna quindi alla libera fruizione la Plateia Aelia, il cosiddetto “decumano massimo”. Dall´ingresso di Piazza Della Vittoria, l´ex viale Vittorio Veneto adiacente al Teatro Impero ripropone la tradizionale passeggiata dei marsalesi fino al punto panoramico sul Lungomare, noto come “ferro di cavallo”. Da lunedì scorso, intanto, si stanno effettuando lavori di pulizia e decespugliamento delle aree a verde, con personale e mezzi del Comune. Lo stesso Ente, inoltre, collaborerà al servizio di fruizione del viale, assicurando l´apertura degli ingressi sia di mattina che di pomeriggio, da Martedì a Domenica. Appuntamento quindi a Sabato mattina (ore 9:30, Piazza Della Vittoria), con la prima passeggiata inaugurale per salutare la riapertura dell´antico viale.