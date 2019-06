Inserita in Politica il 20/06/2019 da Direttore ´Notte romantica´ di Salemi Sabato la musica invaderà il Borgo Un itinerario lungo il caratteristico centro storico di Salemi, con serenate d´amore che vedranno protagonista anche il cantante Mario Incudine. Nella cittadina trapanese che da quasi quattro anni fa parte del club dei Borghi più belli d´Italia, torna ´Balconi d´amore - Notte romantica dei borghi´. L´iniziativa, organizzata dall´assessorato comunale al Turismo, è stata fissata per sabato 22 giugno. A partire dalle 21 la musica invaderà le strade del centro storico: da piazza Libertà a piazza Alivia, passandro attraverso via Amendola e via Garibaldi.

Ospite d´eccezione Incudine, che con il musicista Antonio Vasta intonerà ´Vinni a cantari all´aria scuvertu´. In scaletta anche altri artisti: il gruppo ´Zagara n´ciuri´, Emanuele a Fai e Virginia Maiorana, Raffaele Calistro, Roberta Lo Porto e gli Essemenouno. Per ´La Notte Romantica´ è prevista anche l´apertura straordinaria dei musei a partire dalle 20.30.