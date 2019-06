Inserita in Politica il 15/06/2019 da Direttore Nuovo comandante dei Vigili a San Vito Lo Capo Ha preso servizio il nuovo comandante della Polizia Municipale del Comune di San Vito Lo Capo. Si tratta di Giuseppe D´Alessandro, classe 1967, laureato in Economia e Commercio. A seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Paceco , il comandante D´Alessandro svolgerà le funzioni dirigenziali in entrambi i Comuni. In passato, D´Alessandro ha ricoperto il ruolo di Comandante della polizia municipale di Marsala, dove risiede. Revisore contabile, attualmente ricopre il ruolo di responsabile dell´Area Finanziaria dell´Unione dei Comuni Elimo Ericini.



Il sindaco Giuseppe Peraino, nel rivolgere al comandante d´Alessandro un sincero augurio di buon lavoro, sottolinea come si tratti di "un dirigente esperto, con competenze in diversi settori della Pubblica Amministrazione, che saprà, di concerto con l´amministrazione comunale, avviare la riorganizzazione del Comando di Polizia Municipale e, una volta superato l´atavico problema della carenza di organico con l´arrivo di nuove unità, operare al meglio, sempre nell´interesse della collettività, per mantenere la pubblica sicurezza e contrastare e reprimere le violazioni nei diversi settori, ad iniziare da quello ambientale e commerciale".



Come già annunciato, infatti, entro la fine dell´anno, arriveranno 35 vigili urbani da altri Comuni per completare il loro monte ore settimanali. A breve, inoltre, sarà pubblicato un avviso pubblico per il reclutamento di agenti a tempo determinato e parziale, riservato ai soli residenti nel Comune di San Vito Lo Capo, per garantire la presenza di personale tutto l´anno.





Il Sindaco Giuseppe Peraino e l´Amministrazione Comunale ringraziano il Comandante uscente, Salvatore Tranchida, per gli anni di servizio prestati alla comunità evidenziando come "abbia saputo gestire il comando operando in piena sintonia con gli interessi pubblici meritando il giusto riposo dal lavoro".