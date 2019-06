Inserita in Politica il 14/06/2019 da Direttore A Palermo la Presentazione de libro di Alexsandre della Valle Si terrà il prossimo 21 giugno nella sala dei Tonni presso la Tonnara Florio di Palermo, con inizio dei lavori alle 17.30 la presentazione del libro "Il complesso occidentale la geopolitica della Colpa". Per l´occasione sarà presente l´autore che si intratterrà con i relatori che presenteranno il libro.



L´evento, che è stato organizzato dall´ANAS (Associazione Nazionale Di Azione Sociale), vuole essere un momento di riflessione sul questione della geopolitica nel terzo millennio, rientra tra le iniziative di inclusione sociale e contro la dispersione scolastica.



Oltre ai saluti del Presidente dell´ANAS prof. Alessandra Giannola, interverranno il sen. Enzo Galioto, l´on. Aldo Carcaci gia deputato del parlamento federale Belga ed il prof. Simon Peterman docente di geopolitica emerito dell´Università di liege.



Il Portavoce dell´Associazione nel ringraziare tutti i relatori che hanno dato la disponibilità ha sottolineato l´importanza dell´evento sia per il tema che per il luogo. Infatti, ha evidenziato che serve aprire un dialogo con le altre culture senza barriere e senza preconcetti. Non ci sono ne popoli ne religioni che hanno da farsi perdonare o da pretendere qualcosa, ma capire che la globalizzazione e la tecnologia ha creato le condizioni di una terza rivoluzione avanzata che sta cambiando il mondo del lavoro e conseguentemente il mondo sociale.



Alle 21 sarà presentato agli intervenuti il gruppo dei volontari GES (Gruppo emergenza Sociale) dell´ANAS



Presentazione del libro