Inserita in Cronaca il 08/06/2019 da Direttore TRAPANI: ALTRO SEQUESTRO DI PRODOTTI ITTICI OPERATO DALLA MOTOVEDETTA CC811 DI TRAPANI Operazione di Polizia Marittima lungo il litorale del trapanese, personale della Motovedetta Carabinieri CC 811 di Trapani ha proceduto ai sensi dell´art. 19 L.689/81, al sequestro amministrativo di Kg. 10 circa, di prodotti ittici freschi, posti per la vendita in un banco frigo espositore di un ristorante valdericino, in violazione dell´art. 11 comma 4° - Dlgs 4/2012 e dal regolamento CE 1224/2009. Il prodotto ittico era privo di ogni rintracciabilità circa la provenienza e la tipologia del pescato; Il controllo mirato a garantire la tutela di ogni fase del commercio di prodotti ittici si è concluso con l´accertamento, sequestro amministrativo e la contestazione di una sanzione amministrativa di € 1.500 nei confronti del contravventore. Il pescato fresco, su richiesta dei militari operanti, è stato visitato dal veterinario dell´ASP di Trapani, il quale lo ha dichiarato non idoneo al consumo umano e stamane destinato alla distruzione a cura della polizia municipale del comune di Valderice, mentre ieri, nr. 4 aragoste vive sono state rigettate in mare.

Trapani, 8 giugno 2019