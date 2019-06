Inserita in Cronaca il 07/06/2019 da Direttore MARINA MILITARE: IL 7 GIUGNO LA PRESENTAZIONE DELLA V EDIZIONE DELLA MARISICILIA CUP Le regate d’altura si svolgeranno nelle acque antistanti il golfo Xifonio nei giorni 15 e 16 giugno

Venerdì 7 giugno 2019 - Nel salone di rappresentanza del Comune di Augusta, è stata presentata la quinta edizione del trofeo velico Marisicilia Cup che si svolgerà il 15 e il 16 giugno nelle acque antistanti il golfo Xifonio.

Per l’occasione sono stati dettagliati il calendario dettagliato degli eventi e i bandi di gara.

La manifestazione, organizzata dal Comando Marittimo Sicilia, prevede due regate veliche d’altura nei giorni 15 e 16 giugno in concomitanza con l’open day del comprensorio Terravecchia della Marina Militare nei seguenti orari:

- venerdì 14 dalle 20.00 alle 22.00 - sabato 15 dalle 15.00 alle 22.00 - domenica 16 dalle 09.00 alle 22.00.

All’organizzazione dell’evento hanno contribuito oltre al Comune di Augusta, numerose istituzioni, associazioni e imprese augustane, unitamente al Club Nautico Augusta ASD e all’Associazione Culturale ICOB di Augusta.

Il programma del weekend ed il video di lancio della manifestazione sono disponibili al seguente link: https://marinamilitare.box.com/s/4m4dtpqaepr478u1nezjody5dut8xv9g