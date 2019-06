Inserita in Politica il 04/06/2019 da Direttore Province. Caronia ´Dare certezze ai cittadini e ai dipendenti´ “Occorre dare ai cittadini la certezza dei servizi che devono essere erogati dalle ex province. Occorre dai ai dipendenti di questi Enti certezze sul proprio futuro e sulla possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro." Lo ha dichiarato oggi all´Assemblea Regionale Siciliana Marianna Caronia, secondo cui "l’indizione delle elezioni, sia pure elezioni di secondo livello che mi auguro vengano presto superate dal ritorno all’elezione diretta, è un segno di attenzione verso Enti che per colpa di folli scelte del passato e dei tagli nazionali sono oggi allo stremo e sono costretti a tagliare servizi essenziali ai cittadini.”