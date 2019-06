Inserita in Politica il 04/06/2019 da Direttore inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica ed alle dipendenze con ANAS Come è noto l´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sta realizzando in diverse scuole ed in tutte le regioni un progetto di inclusione sociale volto a prevenire le dipendenza (alcol, droga, ludopatia) e combattere la dispersione scolastica attraverso una serie di attività di laboratorio sia creativi che motori.



Tra le province che hanno aderito all´inziativa cofinanziata dal Ministero del Welfare e dall´UE Cosenza comune di Castrovillari e Reggio Calabria comune di Ardore.



il 4 giugno è stato presentato, da parte dei ragazzi, il lavoro svolto nel corso dei vari laboratori.



Tantissimi i giovani e giovanissimi delle scuole che hanno partecipato. Una comunità in festa per il lavoro realizzato dai ragazzi sotto la guida dei professionisti e dirigenti dell´ANAS.



Il Presidente Nazionale nel ringraziare tutto staff dell´ANAS Cosenza ha sottolineato l´insostituibile lavoro svolto dai due dirigenti Emiliano Sconza e Ruggero Altimari che, spesso, trascurando la famiglia si dedicano, nel poco tempo libero per ragioni professionali, a guidare volontari e soci dell´ANAS Cosenza che è sempre piu punto di riferimento sociale sul territorio.