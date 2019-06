Inserita in Politica il 04/06/2019 da Direttore tra solidarietà e sostegno l´ANAS tra gli indigenti Una grande lavoro di solidarietà e sostegno degli indigenti è stato realizzato dalla sede dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) di Palermo.



Ancora una volta i volontari si sono prodigati per aiutare il prossimo e sostenere gli indigenti. Come è noto i volontari oltre ad occuparsi della distribuzione di derrate, frutto sia delle raccolte che delle donazioni, si occupano dell´Assistenza su strada rivolta ai clochard, nonchè della sistemazione della villa e del giardino confiscato alla mafia ed assegnato all´ANAS.



Il Presidente Nazionale nel ringraziare i volontari per l´insostituibile lavoro che svolgono ogni giorni invita tutti i dirigenti a farsi promotori di iniziative di solidarietà a chi attraversa un momento di difficoltà mediante sia la consegna di derrate che per il sostegno all´inclusione sociale e prevenire, mediante progetti, la dispersione scolastica