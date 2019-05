Inserita in Cultura il 30/05/2019 da Direttore DOMANI CONSEGNA PREMIO MALERBA. La Aulino editore pubblicherà, nella collana “coup de foudre” i racconti vincitori della Sezione Giovani del Premio Luigi Malerba

La Aulino Editore di Sciacca entra a far parte del presigioso Premio Luigi Malerba e pubblicherà i due racconti vincitori della sezione giovani, nella collana a tiratura limitata “coup de foudre”. I vincitori saranno annunciati venerdi 31 maggio ore 11 al Liceo Dante Alighieri via Ennio Quirino Visconti 13, Roma. Inizia da quest´anno una collaborazione che l´editore Gianmarco Aulino e il direttore editoriale Accursio Soldano si augurano possa durare nel tempo. “Sono veramente orgoglioso di questa collaborazione con un Premio dedicato ad uno dei maggiori scrittori italiani – dice Gianmarco Aulinoè segno che come casa editrice stiamo lavorando bene” Il Premio Luigi Malerba Sezione giovani è Promosso dall´Associazione Letteraria Luigi Malerba, dal Premio Luigi Malerba e dal Liceo Classico Dante Alighieri di Roma. La Sezione giovani si propone, anche attraverso la conoscenza dell’opera dello scrittore, di avvicinare i giovani alla lettura, alla produzione creativa non disgiunte da un’analisi critica della realtà e con lo scopo di aiutare gli studenti a diventare cittadini consapevoli. “Pubblicare nella collana coup de foudre i due giovani vincitori del Premio Malerba 2019 è per me motivo di soddisfazione. I due racconti si inseriscono perfettamente nella mission della collana editoriale, ovvero pubblicare giovani autori accanto a scrittori già affermati. Anche questi due racconti, come i precedenti, saranno stampati in sole 40 copie numerate a mano”. Così il direttore editoriale Accursio Soldano. Per l’anno 2018/2019 la giuria è composta da: Eraldo AFFINATIFrancesca BERNARDINI–Paolo DI PAOLO-Giulio FERRONI-Paolo MAURI -Sandra PETRIGNANI -dai docenti del Liceo Dante: Roberto CAVALIERI -Fabrizio OTTAVIANI -Elisabetta PERRA. Presidente: Anna MALERBA -Coordinatrici: Maria Grazia MELCHIONNA, docente del Liceo Dante e Giovanna BONARDI MALERBA giornalista e figlia dello scrittore. Luigi Malerba (Berceto, Parma 1927-Roma 2008) scrittore di romanzi e racconti, sceneggiatore per il cinema, la televisione, la radio e la pubblicità, autore di libri per ragazzi, partendo da un’osservazione acuta e spesso straniata della realtà, ne ha svelato i meccanismi incomprensibili trasformando il disagio in ironia e paradosso, rivelando gli ingranaggi delpotere e della comunicazione anche attraverso la leggerezza di un linguaggio creativo, comico e libero da forme chiuse.