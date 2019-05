Inserita in Economia il 30/05/2019 da Direttore Vertenza Gicap, De Luca (M5S): ´Ai lavoratori tutto il nostro supporto, domani a Roma tavolo ministeriale su cassa integrazione´ PALERMO (30 maggio 2019) - “Sulla Gicap la nostra attenzione è molto alta: stiamo seguendo la vertenza a ogni livello, consapevoli della crisi occupazionale che sta investendo il settore della grande distribuzione, ma determinati a dare agli oltre 600 lavoratori direttamente interessati tutto il supporto possibile in questo difficile momento”.

Lo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, intervenendo sulla vicenda societaria che riguarda gli esercizi commerciali a insegna Ard, Sidis, Max Sidis e Qui Conviene, presenti in diverse province siciliane e in Calabria.

“Domani - aggiunge Antonio De Luca - si terrà a Roma, al ministero del Lavoro, un importante tavolo per fare il punto della situazione, volto alla concessione della cassa integrazione ai lavoratori. Oggi, dietro mia sollecitazione, l’assessorato regionale al Lavoro ha prontamente comunicato al ministero del Lavoro la disponibilità a concordare, con la direzione aziendale della Gicap, eventuali interventi di politica attiva nei confronti dei lavoratori. L´intera deputazione regionale e nazionale M5S è quindi al fianco dei dipendenti nell’intenzione di trovare soluzioni e garanzie per il futuro”.