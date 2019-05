Inserita in Economia il 30/05/2019 da Direttore POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA: SOLDI PER I SERVIZI DI MISSIONE INSUFFICIENTI POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA: SOLDI PER I SERVIZI DI MISSIONE INSUFFICIENTI IL SEGRETARIO UILPA POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA GIOACCHINO VENEZIANO SCRIVE: MINISTRO BONAFEDE ED IL CAPO DEL DAP BASENTINI INTERVENITE



….”…mentre il Ministro Bonafede tra un impegno politico e apparizioni coreografiche per pubblicizzare il Corpo di Polizia Penitenziaria, ed il Capo del Dipartimento Basentini asserisce che l’organico di Polizia Penitenziaria è bastevole, il personale di Polizia Penitenziaria in Sicilia è in credito delle somme dei servizi di missione imposte dallo Stato per garantire i servizi Istituzionali…”…

Con grande determinazione affronta il leader Siciliano della UILPA Polizia Penitenziaria Gioacchino VENEZIANO il gravissimi ritardo nel pagamento di emolumenti per servizi disposti dall’Amministrazione ... – “….da giorno 1 di febbraio di quest’anno che i colleghi della Polizia Penitenziaria in Sicilia anticipano dalle proprie tasche le somme per assicurare il trasporto dei detenuti dalle carceri verso i tribunali e in tutti i luoghi esterni ove sono comandati di servizio, addirittura anticipano pure i soldi per recarsi presso le Commissioni Mediche Ospedaliere imposte per motivi di salute….

Non sappiamo - ha ribadito duramente il Segretario Veneziano….che nell’immediatezza sta mettendo nero su bianco al Ministro Bonafede, al Capo del Dipartimento Basentini…, - “….se questo è il prezzo di una poca attenzione da parte dell’Amministrazione ovvero se i soldi stanziati da questo Governo che strombazza ogni giorno attenzione verso le Forze di Polizia sono insufficienti, ma rimane il fatto che da ben quatto mesi i Poliziotti Penitenziaria si sono sostituti “economicamente” allo Stato nell’assicurare un servizio di Sicurezza…”

Abbiamo già interessato - conclude il rappresentante Regionale della UIL di categoria – “…il nostro legale per mettere in campo le iniziative idonee per mettere in mora l’amministrazione, ma anche per il rispetto delle leggi che regolamentano l’obbligatorietà dell’anticipo dell’85% delle somme previste per i servizi di missione disposti dall’amministrazione così come previsto dall’art. 13 comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n°. 51 del 16 aprile 2009, sperando comunque in un energico intervento dei vertici Politici e dell’Amministrazione Penitenziaria…”

Trapani 30 maggio 2019

Gioacchino

VENEZIANO