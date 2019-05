Inserita in Tempo libero il 29/05/2019 da Direttore Grandissimo successo per ´U figghiu masculu´ al Teatro Impero: domenica 16 giugno la replica al Cine Teatro Rivoli Marsala - Sabato 25 maggio, la compagnia teatrale "La Scena" di Marsala, ha rappresentato al Teatro Impero la commedia comico-brillante, in tre atti, "U figghiu masculu" di Pippo Scammacca e Pippo Barone (adattamento di Gabriele Perrini), con la regia di Enzo Amato. Dopo i successi degli anni scorsi ("Ficimu 13", "Parrinu pi vocazione", "Servizio completo") la storia si è ripetuta anche questa volta, teatro pieno in ogni ordine di posto. Un´altra meravigliosa avventura per la "nuova" compagnia marsalese, al debutto con questa denominazione, dopo le esperienze fatte con i nomi Nuovi Orizzonti e Trikke e Due. Un grandissimo successo di pubblico, risate e tantissima commozione. La compagnia marsalese ha portato il buonumore e le sane risate agli spettatori ma nel finale le lacrime non sono mancate.

Enzo Amato: "La gente ha sempre più bisogno di divertirsi e in questa commedia c´è tanto da ridere ma abbiamo sempre il ´bisogno´ di lasciare un messaggio importante. Il nostro pubblico non porta a casa solo la gioia del divertimento ma anche dei messaggi attuali, importantissimi, che ovviamente non vogliamo svelare per non rovinare la sorpresa a chi deve ancora vederla la nostra rappresentazione. E sabato il pubblico ce lo ha confermato ancora una volta, riempiendo l´Impero e ridendo per tutta la durata della rappresentazione. E´ stata definita, dal nostro pubblico, la commedia dialettale più ´importante´. Siamo tornati ancora una volta, la gente ci ha aspettati, e adesso non li tradiremo". Ha presentato la serata la giornalista Chiara Putaggio e Dario Tumbarello.

Il cast di "U figghiu masculu" è composto da: Enzo Amato, Flavia Vinci, Nicola Anastasi, Donatella Montalbano, Nicola Di Girolamo, Simone Giacalone, Luisa Lombardo, Giuseppe Vinci, Alessandro Gagliano, Patrizia martinico e Ilenia Giacalone (anche suggeritrice). Direzione musicale e tecnica a cura di Peppe Maggio. Service Primafila. Fanno parte dello staff: Giovanni Volpe, Jonatha Lombardo, il piccolo Francesco Anastasi, Renzo Pampalone, Giulia Anastasi, Catia Errante, Sergio La Sala, Sergio Trovato, Daniela La Rosa, Peppe Amato (fotografie), Rossana Licari, Graziana Maltese, Dario Amato e Valerio Amato.

"U figghiu masculu" tornerà molto presto. Visto l´enorme successo, la compagnia "La Scena" replica lo spettacolo al Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, domenica 16 giugno (alle ore 21.30).

Info e biglietti (8,00 euro): 347.1846757 (Enzo); 392.2419114 (Nicola). Oppure, presso: Centro Copia 1 (via Nino Bixio 23, Marsala) *** Acquaffè, al Centro Commerciale “Mille Stelle” (via Nazionale 327, Strasatti di Marsala) *** La Bottega della Ceramica, di Patrizia Martinico (contrada Strasatti, Marsala) *** Look & Style, di Giuseppe Vinci (contrada Strasatti, Marsala) *** Tabaccheria Pampalone, (contrada Sant’Anna 348, Marsala).

