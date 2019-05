Inserita in Tempo libero il 29/05/2019 da Direttore ´UBRIACHI DI MUSICA´ DA WINE BEER Parte la nuova rassegna musicale del giovedì dal 30 maggio nel locale di via Bari, accanto l’isola pedonale di via Maqueda



Il vino, la birra, i taglieri di salumi e formaggi e la musica. Tutto di primo livello, per una nuova rassegna per rendere piacevole l’intrattenimento del giovedì sera in città.

Ha inizio giovedì 30 maggio alle 22 “Ubriachi di musica”, il nuovo cartellone musicale del Wine Beer in via Bari 37, a pochi metri dall’area pedonale di via Maqueda.

Tanti appuntamenti dove – tra un bicchiere di vino e un boccale di birra – si esibiranno alcuni dei migliori cantanti e musicisti di Palermo, che esalteranno così, con un evento culturale anche l’area rasente l’isola pedonale, dando visibilità anche alle arterie stradali confinanti, con l’unico evento musicale settimanale della zona.

Si comincia giovedì 30 maggio con il Roberta Sava quartet. La cantante, che recentemente si è esibita davanti al cantautore Francesco Guccini al teatro Politeama rielaborando un suo brano, porterà con Federico Termini e Ruggero Caruso un concerto che unirà jazz e R&B.

Seguiranno, giovedì 6 giugno il rock dei Notanova, il 13 giugno il sound pop del Francesco Vannini trio, il 20 giugno il Giulia Militello duo e il 27 giugno l’esordio del Trionesto.

L’ingresso al locale è gratuito. Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 327 747 3277. Per essere aggiornati sugli eventi del locale si può cliccare sulla pagina Facebook:www.facebook.com/winebeerpalermo/.