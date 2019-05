Inserita in Sport il 28/05/2019 da Direttore La Sicilia dell´Optimist vince ´I Giochi delle Isole´ 2019 Squadra composta quasi interamente da timonieri della Società Canottieri Marsala



La squadra Optimist Siciliana ha vinto la 23esima edizione de “I Giochi delle Isole”. L’importante manifestazione si è tenuta a Bastia, in Corsica, e come ogni anno ha richiamato l’attenzione di tutta la vela giovanile del panorama internazionale. La squadra siciliana era composta da quattro timonieri, tre dei quali della Società Canottieri Marsala: Silvia Adorni, Michele Adorni, e Alberto Incarbona, oltre a Chiara Cartia del Circolo Velico Kaukana. Al comando di questo splendido team l´istruttore federale Roberto D’Alberti.

La convocazione degli atleti è stata fatta sulla base delle selezioni che si sono tenute durante due diverse regate: il 27 gennaio a Siracusa e il 10 febbraio a Marina di Ragusa. I Giochi delle Isole sono una delle manifestazioni sportive più importanti in ambito giovanile, che ogni anno coinvolge i migliori delle atleti delle Isole in diverse discipline olimpiche.

Un risultato di grande prestigio per la Società Canottieri Marsala, che si impone tra i migliori Circoli sportivi siciliani per quanto riguarda il settore della vela, legato sia alla classe Optimist sia a quella dei Laser.