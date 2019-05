Inserita in Cronaca il 27/05/2019 da Direttore Trapani - Insediamento nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Il Prefetto Tommaso Ricciardi ha ricevuto oggi il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Biancamaria Cristini, accompagnata dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Gaetano Vallefuoco e dal Comandante uscente, Ing. Giuseppe Merendino. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, il Prefetto ha rivolto all’Ing. Cristini un caloroso benvenuto e uno speciale augurio di buon lavoro nello svolgimento del delicato incarico che è stata chiamata a ricoprire. Il Prefetto ha ricordato il fondamentale ruolo svolto dagli uomini e dalle donne dei Vigili del Fuoco, testimoniato dall’affetto della comunità trapanese. Un legame fondato su sentimenti di profonda stima e fiducia, alimentato dai brillanti risultati ottenuti. Al Comandante Merendino il Prefetto ha rivolto sincere parole di ringraziamento per l’impegno e l’alta professionalità dimostrati negli anni di servizio a Trapani, insieme con i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico presso il comando provinciale di Agrigento. L’Ing. Biancamaria Cristini che nella sua carriera ha svolto delicati compiti – negli ultimi nove anni ha ricoperto a Roma l’incarico di Funzionario presso l’Ufficio del Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco- è la prima donna a ricoprire in Sicilia il ruolo di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.