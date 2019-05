Inserita in Cultura il 27/05/2019 da Direttore ´Francesco Crispi´, a cura del professore Saija Domani, con il vicepresidente Armao, la presentazione del volume alla Camera dei Deputati



Roma – La rivisitazione della complessa figura di Francesco Crispi e dell’intensa attività riformatrice dei suoi governi è al centro del volume “Francesco Crispi”, a cura del professore Marcello Saija (Rubbettino editore), ordinario di Storia delle Istituzioni politiche nelle Università di Catania, Messina e Palermo. L’opera verrà presentata:

domani, 28 maggio alle 15 a Roma alla Camera dei Deputati (Sala della Lupa)

Il volume - che contiene gli atti delle celebrazioni dei 200 anni dalla nascita di Crispi, svoltesi tra la Sicilia e Roma dal 10 maggio al 4 ottobre 2018 - ripercorre la complessa figura dello statista siciliano, riconsiderando i giudizi della storiografia alla luce delle recenti ricerche, superando gli schemi dell’incoerenza tra il giovane e il vecchio Crispi, per i quali lo si addita prima cospiratore repubblicano, poi riformista monarchico, prima rivoluzionario, poi repressore, prima sostenitore dell’autodeterminazione dei popoli, poi colonialista. I saggi rintracciano il filo conduttore di un uomo che, sin dalle prime esperienze professionali e politiche, mostra di credere nella costruzione modernizzante di uno Stato amministrativo capace di scardinare i residui notabiliari e di governare secondo un disegno, certo elitario, in linea con la sua cultura massonica, ma non reazionario come pretende chi legge in modo semplicistico la vicenda dei Fasci siciliani.

Alla presentazione del volume, sono previsti gli interventi di Gaetano Armao, vicepresidente e assessore all’Economia della Regione siciliana, Francesco Bonini, rettore della Lumsa di Roma, di Franco Gaetano Scoca, Università La Sapienza di Roma, Guido Meli, Università La Sapienza di Roma. Saranno, altresì, presenti il curatore e l’editore.

“Grazie a quest’importante iniziativa, abbiamo effettuato insieme con gli amici e colleghi Marcello Saija, Uccio Barone, Salvatore Lupo, Pippo Astuto, Giorgio Scichilone, un’operazione culturale di riscoperta del ruolo di Crispi – ha detto Armao –. Egli fu nell’amministrazione un profondo innovatore e portò avanti importanti programmi di riforme (in campo amministrativo, sanitario e agrario), un forte dinamismo in politica estera (il rapporto con gli Imperi centrali, ma anche la sfortunata politica africana), un´accentuazione laicista e autoritaria della politica interna e un progetto di educazione alla cittadinanza e alla coscienza nazionale”.

Il vicepresidente della Regione ha sottolineato come Crispi non sarebbe stato quello che è stato “senza la Sicilia e la sua cultura che ne ha forgiato i profili caratteriali di intraprendenza, coraggio, tipicamente isolani – ha precisato Armao -. Crispi è stato figlio della Sicilia, suo sostenitore e amministratore. Giurista, poi avvocato di successo a Palermo, Napoli, Torino e infine a Roma, è stato, altresì, protagonista della rivoluzione di Palermo del 1848, ispiratore della spedizione garibaldina del 1860 e ancora leader della sinistra storica, presidente del Consiglio (di quattro governi) e guida del primo vero processo di modernizzazione delle istituzioni italiane”.

Marcello Saija, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche nelle Università di Catania, Messina e Palermo, si è occupato di Storia dell’Italia contemporanea dedicando parecchi studi alla crisi dello Stato liberale, al fascismo e all’ emigrazione siciliana. Visiting professor alla Stony Brook University di New York, al Trinity College di Hartford, alla Universidad Nacional de Asuncion, dirige oggi il Corso di Mediazione linguistica e culturale presso il Consorzio Universitario di Agrigento.