Inserita in Politica il 27/05/2019 da Direttore Europee. Gucciardi: elezione Bartolo e Chinnici è valore aggiunto per la Sicilia “Congratulazioni a Pietro Bartolo e Caterina Chinnici, due persone eccellenti che rappresentano storie importanti di coraggio e di impegno civile”. Lo dice Baldo Gucciardi, parlamentare regionale del PD.

“La loro elezione – aggiunge – è un valore aggiunto per la Sicilia, ed unita allo straordinario lavoro profuso da tutti gli altri candidati della nostra lista conferisce ulteriore forza all’azione del Partito Democratico, impegnato in Italia ed in Europa nella difesa dei principi dei fondanti dell’Unione Europea”.

lunedì 27 maggio 2019