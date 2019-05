Inserita in Sport il 27/05/2019 da Direttore Importante vittoria per la Reale Mutua Jacks Torino a Bollate A2 softball: Monzesi New Bollate vs Reale Mutua Jacks Torino 1-1



Fermata in trasferta la capolista del girone A.

Importante vittoria per la Reale Mutua Jacks Torino a Bollate, dove oggi sono state vissute emozioni che solo il softball sa regalare.

Le torinesi sono scese in campo contro la capolista del campionato di serie A2 senza timore riverenziale, ed hanno finalmente raccolto quanto seminato per tutto il girone di andata che proprio oggi si è chiuso.

Il punteggio di 3-2 di gara 1 per le lombarde e quello di 3-7 della seconda partita in favore per le granata, è la cartina da tornasole di un incontro giocato alla pari contro le Monzesi, con le lanciatrici Elisa Bianchi e Marta La Montagna che hanno prodotto una prova dalla pedana.

L´attacco delle Jacks è stato tenuto a freno in gara 1 dall´ottimo pitcher bollatese Serena Boniardi. Nel secondo match la squadra ospite è stata trascinata dalla n.22 Federica Pasca (3/4), autrice di due tripli.

Da evidenziare la prestazione della rookie classe 2002 Virginia Meano, in costante crescita, la quale anche oggi ben si è comportata sia in fase di attacco che di difesa, fatto da sottolineare visto il punteggio "chiuso" delle due gare.