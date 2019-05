Inserita in Sport il 26/05/2019 da Direttore

Peccenini firma un weekend da incorniciare in Ultimate Cup Series

En plein e podio assoluto per Peccenini allo Slovakia Ring





Il pilota milanese firma un weekend da incorniciare in Ultimate Cup Series, dove sulla Formula Renault 2.0 della TS Corse mette a segno tre vittorie nel Trofeo Gentleman Driver e si inserisce ai vertici della generale cogliendo uno strepitoso terzo posto finale in gara 3: “Completato al meglio il lavoro svolto con la squadra in tre gare tiratissime e spettacolari. E ora in pista al Mugello!”









Bratislava (Slovacchia). Pietro Peccenini firma un weekend perfetto allo Slovakia Ring nel terzo round dell´Ultimate Cup Series. All´esordio assoluto sul circuito che sorge nei pressi di Bratislava, il pilota milanese classe ´73 suggella il dominio nel Trofeo Gentleman Driver mettendo a segno tre vittorie su tre e impreziosisce i successi di categoria cogliendo lo strepitoso podio assoluto finale grazie al terzo posto di gara 3 al volante della Formula Renault 2.0 della TS Corse. La trasferta in Slovacchia del portacolori della scuderia lombarda diretta da Stefano Turchetto era iniziata al meglio già venerdì nelle libere e nelle qualifiche, quando tra le monoposto i competitivi riscontri cronometrici fatti segnare in prova lo avevano proiettato nella battaglia con i più giovani pretendenti al titolo assoluto della serie internazionale. Nel contempo si consolidava il dominio tra i gentlemen drivers, confermato dalla pole position di categoria e dalle squillanti vittorie riportate in gara 1, gara 2 e gara 3. Nelle tre corse, disputate tutte al sabato per un weekend nel quale Pietro ha saputo gestire al meglio anche lo stress fisico e psicologico, oltre che auto e lavoro di squadra, Peccenini ha quindi lottato ruota a ruota con i migliori protagonisti della classifica e ha concluso nell´ordine quarto, sesto e terzo assoluto, appunto salendo anche sull´ultimo podio generale della giornata. I risultati conquistati all´esordio sui quasi sei chilometri dello Slovakia Ring permettono al pilota milanese di fare il vuoto nella classifica del trofeo Gentleman Driver, dove è sempre più leader, e di consolidare la top-5 della generale, in vista del round casalingo dell´Ultimate Cup Series, che a fine giugno approderà in Italia sul circuito del Mugello.

Peccenini ha dichiarato al termine del trionfale weekend in Slovacchia: “Con TS Corse abbiamo portato a termine un lavoro eccezionale che completa quanto di buono avevamo seminato nei primi impegni a Estoril e Digione. Allo Slovakia Ring abbiamo vissuto tre gare tiratissime e spettacolari, con una monoposto perfetta mi sono divertito molto a duellare con i migliori e alla fine ci siamo tolti anche la grande soddisfazione del podio assoluto. Tra i gentlemen ho quindi tenuto un passo inavvicinabile per i rivali diretti e ora la classifica si fa davvero interessante. Il campionato è però ancora lungo e al Mugello dovremo mantenere la concentrazione che in Slovacchia è stata poi la chiave decisiva dei successi in pista”.