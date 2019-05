Inserita in Cultura il 26/05/2019 da Direttore Master di I livello ´Civiltà e turismo religioso nel Sud Italia´ Università di Messina DICAM, iscrizioni fino al 21 giugno



Iscrizione al Master di I livello in "Civiltà e turismo religioso nel Sud Italia", l´università di Messina rende noto che sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione al 21 giugno 2019.

Il Master è rivolto a laureati (o laureandi) in discipline umanistiche, psicologiche, antropologiche, sociologiche, economiche, giuridiche, teologiche e pastorali, artistiche, turistiche, ingegneristico-architettoniche, della comunicazione giornalistica, ed altre, “Civiltà e Turismo Religioso” formerà professionisti per la comunicazione sociale, la programmazione e la corretta gestione di un turismo inteso allo svago, alla spiritualità, allo studio e ad ogni forma di valorizzazione del patrimonio delle risorse culturali del territorio siciliano nel contesto della civiltà euro-mediterranea.

Il bando, resterà aperto fino al 21 giugno, in ossequio a un provvedimento emanato il 17 maggio dal Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia, riguardante le attività inserite nel Catalogo regionale dell’Alta Formazione (con DDG 568, dell’11-03-2019), tra le quali, appunto, questo Master, offerto in apprendistato: giovani residenti o domiciliati da almeno 6 mesi e Aziende, Associazioni, Enti rivati ed ecclesiastici, aventi sede legale in Sicilia, potranno essere, rispettivamente, beneficiari e promotori di contratti di formazione in apprendistato (DL regionale 81 – 2015, art. 45).

Prevista anche l’iscrizione in quota di libero mercato (al costo di € 2.800,00), senza limiti di età e residenza: a tal proposito, va però detto che la Regione Sicilia ha deliberato l’erogazione di vouchers a sostegno di giovani (fra i 18 e i 36 anni) che intendano supportare o perfezionare la propria istruzione con corsi di studio post lauream (si veda: https://avviso272019.siciliafse1420.it/login).

Il Master avrà durata di 12 mesi, erogherà 60 CFU, per complessive 1500 ore di attività (400 di lezioni frontali, seminari, esercitazioni pratiche; 700 di formazione in impresa; 400 di studio individuale), in un percorso che pone il focus sull’economia, la storia, l’antropologia, l’archeologia, l’architettura, l’iconografia sacra, le devozioni e il folklore del popolo meridionale, la comunicazione sociale. Lezioni, seminari, laboratori saranno affidati ad un corpo docente di elevato profilo, composto di professori universitari, tecnici, manager, liberi professionisti di comprovata esperienza.

L´Ucsi Sicilia "Unione Cattolica Stampa Italiana", ha dichiarato il Presidente Domenico Interdonato: "Collaborerà nell’attuazione di piani formativi, con attività di stage inerenti alla comunicazione, unendosi ad altre prestigiose Aziende e Associazioni".

Il bando è scaricabile al link https://www.unime.it/it/node/115811; gli interessati potranno ricevere dettagliate informazioni rivolgendosi al personale UNIME: Avv. Consuelo Votano - 090678265; d.ssa Domenica Fotia - 0906768272; d.ssa Maria Sofia Corigliano 0906768989, e-mail di riferimento apprendistatocop@unime.it e alla prof.ssa Maria Antonietta Barbàra, mabarbara@unime.it, coordinatrice del Master.