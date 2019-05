Inserita in Politica il 26/05/2019 da Direttore EUROPEE 2019. IL VOTO A MARSALA - AFFLUENZA ORE 19 http://192.168.25.135/eleonlineMA/client/modules.php



Nella seconda ed ultima rilevazione della giornata - ore 19 - a Marsala l´affluenza ai seggi è stata del 23,12% (alle ore 12 aveva votato il 6,06%) Vale a dire che, quando mancano poco più di 3 ore alla chiusura dei seggi (si può votare fino alle 23), gli elettori che si sono recati alle urne sono stati 15.683 sul totale di 67.219 aventi diritto. La sezione in cui si è votato di più è la n. 76 (scuola elementare Montessori – via Nazionale); quella in cui c´è stata la minore affluenza è la n. 41 (scuola M. Nuccio - Amabilina).