Inserita in Politica il 25/05/2019 da Direttore Antonio Ferrante (Partito Democratico): ´L’Unità diretta da Maurizio Belpietro è un’offesa alla storia del giornalismo e della società civile´ «La scelta di Maurizio Belpietro di dirigere, se pure per un giorno, un quotidiano come l´Unità, rappresenta una provocazione insensata nei confronti dei giornalisti come anche dei lettori italiani».

A dirlo è Antonio Ferrante del Partito Democratico.

«Una simile scelta da parte della proprietà – continua Ferrante - può significare solo due cose: che non vi fossero altri possibili candidati alla direzione disponibili, cosa che appare quantomeno improbabile, o, peggio, che la nuova linea editoriale si voglia porre in totale antitesi con la storia di un quotidiano glorioso caduto in disgrazia proprio perché progressivamente lontano dai principi sui quali è stato fondato e quindi dai suoi lettori, vecchi e nuovi».

«Ci aspettiamo quindi – conclude Ferrante - una spiegazione che non sia di circostanza, perché pensiamo che l´Unità meriti di tornare con autorevolezza nelle case degli italiani ogni giorno ed esprimiamo solidarietà a tutti i giornalisti per una scelta che ha, purtroppo, un basso valore simbolico».