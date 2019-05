Inserita in Politica il 24/05/2019 da Direttore Parco nazionale Iblei, Campo (M5S): ´Altro grande passo avanti per la realizzazione, avviata a Roma l´istruttoria tecnica con l´Ispra Ieri la deputata dal ministro Costa per fare il punto della situazione



PALERMO (24 maggio 2019) - Si fa sempre più vicina la realizzazione del Parco nazionale degli Iblei. Proprio ieri la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, ha incontrato a Roma Fulvio Mamone Capria, capo della segreteria del ministro dell´Ambiente, Sergio Costa, per fare il punto della situazione a proposito dell´area naturalistica.

"A seguito della nostra visita negli uffici del ministro dell´ambiente - ha dichiarato Campo - abbiamo appreso che la Direzione generale Protezione della natura, avendo ricevuto dalla Regione Siciliana la documentazione relativa alla perimetrazione del nascente Parco Nazionale degli Iblei, ha avviato la relativa istruttoria tecnica con gli esperti dell’Ispra. Sempre più concreta quindi la tutela di una vasta area di grande pregio naturalistico con interessanti prospettive di sviluppo. Un altro grande passo avanti, quindi, per la realizzazione del Parco, un´ottima notizia per il nostro territorio e per tutta la Sicilia".