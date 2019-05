Inserita in Politica il 22/05/2019 da Direttore TRAPANI - Variazione seggio elettorale Considerato che il giorno 26 maggio 2019 sono stati convocati i comizi per le Elezioni Europee 2019; Vista l´impossibilità di esercitare il diritto di voto presso i Seggi elettorali n.45-46-47-48 e 49 ubicati presso l´Istituto Scolastico “ E. Pertini “ di via Erodoto; Visto il parere favorevole della Commissione Elettorale Circondariale di Trapani avente ad oggetto “ Variazione luogo di riunione delle sezioni elettorali nn.45-46-47-48 e 49” Visto l´art.38 del DPR 20 marzo 1967, n.223 e ss.mm.ii;

RENDE NOTO

Che per sopravvenute circostanze tecniche che rendono inagibile il Plesso Scolastico Sede dell´Istituto Comprensivo “ E. Pertini “ che insiste sulla via Erodoto, i cittadini iscritti nelle Liste elettorali delle SEZIONI nn.45-46-47-48 e 49 , potranno votare presso l´ISTITUTO SCOLASTICO “ E. Pertini “ di VIA TERENZIO, ove le suddette Sezioni sono state trasferite.

Il presente avviso in relazione al disposto dell´art.32, comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune ed in forma cartacea in luoghi pubblici

COMUNE DI TRAPANI UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 IL SINDACO