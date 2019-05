Inserita in Politica il 22/05/2019 da Direttore Giornata della legalità nel piano sicurezza CORESA ANAS Il 23 maggio 2019, a Palermo, si svolgerà la "Giornata della Legalità", manifestazione organizzata in occasione del 27° anniversario dell´attentato di Capaci, in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della loro scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Al porto di Palermo sono attese le navi della legalità, che per l´occasione porteranno nel capoluogo siciliano migliaia di giovani studenti proventi da tutta Italia.



Quest´anno il Coresa, affiliato A.N.A.S., ha voluto dare un contributo tangibile alla manifestazione, mettendo a disposizione due ambulanze in postazione per ogni evenienza. L´intervento del CoReSa ci è sembrato assolutamente doveroso, visto l´afflusso previsto di circa 70.000 ragazzi, ma vuole anche dimostrare la nostra vicinanza e condivisione rispetto al tema della legalità: vogliamo testimoniare come il mondo del volontariato possa contribuire a rafforzare tali ideali, non solo in una logica di sussidarietà, ma anche attraverso l´idea che alcuni ostacoli possano essere superati grazie all´intervento del volontariato.

Tutto ciò anche alla luce delle recentissime dichiarazione rese dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della 20° edizione di ‘Race for the cure’.