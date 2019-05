Inserita in Tempo libero il 20/05/2019 da Direttore ´Tonnara in Note´ il 26 maggio a Favignana Si chiama "Tonnara in Note" l´evento in programma il 26 maggio alle ore 18, organizzato da Tiziana Criscuoli presso l’ex Stabilimento Florio, per festeggiare il ritorno dell´attività di tonnara sull´isola di Favignana. L´appuntamento vedrà la partecipazione del Corpo Bandistico "Giuseppe Beninati" dell’isola, dei tonnaroti che canteranno alcune cialome, i tipici canti dei pescatori durante la pesca dei tonni, e dell´artista isolano Diamante Di Vita, che allieterà i presenti con brani musicali sui temi del mare e della pesca, oltre che del soprano toscano Silvana Froli, di fama internazionale, che eseguirà delle arie in onore della nostra terra, e infine della stilista trapanese Daniela Neri che farà sfilare i suoi accessori, gioielli e borse, a tema della pesca e del mare, con le modelle dell’isola di Favignana. Saranno presenti ospiti del luogo chiamati a intervenire per dare testimonianza sulla tradizione da non dimenticare ma da commemorare sempre più spesso.