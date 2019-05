Inserita in Cultura il 14/05/2019 da Direttore A Erice la Conferenza Internazionale Studi Mediterranei con il regista cinematografico Mimmo Calopresti Da mercoledì 15 a sabato 18 maggio Erice



Erice, 14 maggio 2019. Al via ad Erice, da mercoledì 15 a sabato 18 maggio, la Conferenza Internazionale del Centro Studi Mediterranei, giunta all’ottava edizione ed organizzata a cura del Prof. Antonio Carlo Vitti, docente di Cinema Italiano presso l’Indiana University di Bloomington (USA), con il patrocinio del Comune di Erice.

Il programma denso di seminari e conferenze sarà quest’anno dedicato al tema ENCOUNTERS AND CLASHES (Scontri e Incontri) ed approfondirà gli intrecci tra cinema e letteratura dell’area mediterranea grazie agli interventi di studiosi e docenti universitari italiani e stranieri.

In programma anche una serie di appuntamenti culturali, aperti alla partecipazione del pubblico, presso il Teatro Gebel Hamed, condotti dal noto regista e sceneggiatore italiano Mimmo Calopresti che presenterà alcuni dei film più importanti della sua carriera.

Mercoledì 15, alle ore 19:00, è prevista la proiezione del film La felicità non costa niente (2003) con Mimmo Calopresti (regista e interprete), Vincent Pérez, Valeria Bruni Tedeschi, Francesca Neri, Peppe Servillo, Laura Betti.

Giovedì 16, alle ore 19:00 sarà presentato Preferisco il rumore del mare (2000) con Silvio Orlando, Michele Raso, Fabrizia Sacchi, Paolo Cirio, Andrea Occhipinti, Marcello Mazzarella.

Venerdì sera alle ore 21:30, sarà la volta del film L’abbuffata (2007) con Diego Abatantuono, Valeria Bruni Tedeschi, Gérard Depardieu, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Paolo Briguglia.

Infine, sabato 18, alle ore 18:00, Uno per tutti, film del 2015 con Giorgio Panariello, Isabella Ferrari, Thomas Trabacchi, Fabrizio Ferracane. Per concludere, alle ore 19:30, lo spettacolo musicale del gruppo folk “Akragas” con canti, danze e brani tipici della tradizione agrigentina.

Tutte le proiezioni saranno sottotitolate in italiano per i non udenti. Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.