´SCOPRIAMO INSIEME IL MONDO DELLA VELA´ LA PROPOSTA CHE FEDERAZIONE ITALIANA VELA SICILIA PROPONE AI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO



Il Comitato VII Zona FIV (Federazione Italiana Vela della Sicilia) ha deciso di attivare tutti i Circoli affiliati per «coinvolgere i bambini diversamente abili di tutte le scuole di ogni ordine e grado offrendo loro la possibilità di scoprire quanto sia affascinante il mondo della Vela» come si legge in una nota inviata dal Presidente della VII Zona FIV Francesco Zappulla a tutti i Presidenti dei Circoli affiliati, illustrando il progetto FIV della VII Zona. «Il nostro è un progetto di responsabilità sociale - prosegue la nota della FIV VII Zona - finalizzato a sostenere l’attività fisica tra le giovani generazioni meno fortunate. Esso nasce dalla consapevolezza che una vita attiva è un elemento essenziale per bambini e ragazzi e che può aiutare a superare disabilità e disagio dando la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria.» Il Presidente Zappulla propone ai Presidenti dei Circoli di organizzare una giornata che vuole anche essere « . . .di festa su tutto il territorio siciliano voluta dalla Federazione Italiana Vela per promuovere la cultura del mare e lo Sport della Vela. Stabiliremo un giorno uguale per tutta la Sicilia – spiega ancora Zappulla - nel quale apriremo le porte di tutti i nostri Circoli ai bambini delle scuole di ogni ordine e grado che verranno accompagnati dai genitori e/o da un tutor e/o dagli stessi insegnanti di sostegno che li seguono durante l´anno scolastico. La finalità - conclude il Presidente Zappulla - sarà quella di far trascorrere un giorno all´aria aperta presso i nostri Circoli dove i nostri istruttori con le barche che si predisporranno e con eventuali simulatori, potranno far salire a bordo un bambino con il proprio accompagnatore e, se la giornata lo consentirà, far provare l´ebrezza dell´andare a vela.» Nelle intenzione della Federvela della VII Zona l´iniziativa tende ad essere l´inizio di una attività verso coloro i quali hanno bisogno di maggiori attenzioni.