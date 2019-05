Inserita in Cronaca il 14/05/2019 da Direttore MANIFESTAZIONI GARIBALDINE. CONCLUSA L´EDIZIONE 2019 MOLTO PARTECIPATI GLI EVENTI DELLE TRE GIORNATE A MARSALA



Conclusa l´edizione 2019 delle “Manifestazioni Garibaldine”, con giornata clou l´11 Maggio, nel corso della quale sono stati celebrati i due eventi che hanno scritto Marsala nelle pagine di storia. Così, in mattinata, prima la deposizione della Corona d´Alloro a Villa Del Rosario in ricordo delle Vittime civili del 1943; successivamente, le celebrazioni per il 1860, anno dello Sbarco dei Mille. Ed il Monumento ad essi dedicato è stato al centro anche di altre iniziative che si sono svolte lungo i tre giorni. Numerose Ferrari e Auto storiche, centinaia le Moto d’epoca partecipanti al raduno, con tantissimi piloti e accompagnatori che hanno soggiornato in città. Poi la Veleggiata - coordinata dall´assessore Andrea Baiata - con diverse imbarcazioni partecipanti al 4° Trofeo “Garibaldi Challenge” promosso dal Comitato Circoli Velici e inserito nel calendario FIV. Tra gli appuntamenti delle manifestazioni tenuti nel Complesso San Pietro, la riapertura del “Museo Risorgimentale Garibaldino” - cui ha dato il proprio contributo determinante la dr.ssa Cristina Vernizzi, già direttrice del Museo risorgimentale di Torino - ora intitolato a “Giacomo e Luigi Giustolisi”, con un nuovo allestimento e un riordino delle aree espositive secondo il progetto realizzato dall’Associazione Atollo. Nell´ex Monastero del ´500, anche due convegni: quello a cura del Centro Studi Garibaldini presieduto da Romano Ugolini, in cui ha portato il suo saluto anche l´assessore Clara Ruggieri; l´altro organizzato dall´Associazione Storia Patria, con l´avv. Ignazio Caruso che ha relazionato sul tema “Lo sbarco dei Mille nel ricordo dei testimoni oculari”. Interessante, poi, la mostra “La Grande Guerra” allestita nella Biblioteca comunale, ricca di documenti e immagini, e che si potrà visitare anche nel corso dell´estate. “Complessivamente, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, abbiamo registrato partecipazione e apprezzamenti per le iniziative proposte. E mi riferisco sia agli appuntamenti spiccatamente culturali che a quelli che hanno arricchito e animato le manifestazioni”. Il riferimento è sia alla rassegna “L´Unità a Tavola” (ha coinvolto 5 ristoranti) che alla estemporanea di pittura in piazza Purgatorio, entrambe promosse dall´Associazione “Nel segno del sale”. Ma anche il “Color Vibe” ha creato una grande aggregazione di giovani a Porta Nuova e nei punti colore lungo il percorso cittadino; mentre “Pompieropoli” si è dimostrato un appuntamento altamente didattico ed educativo, grazie all´impegno della sezione trapanese dell´Associazione Vigili del Fuoco. Sono stati loro che hanno coinvolto centinaia di alunni della scuola primaria in un percorso che ha voluto dimostrare il grande e importante lavoro di soccorso svolto dai Vigili. Le Manifestazioni si sono chiuse a Villa Cavallotti, con il villaggio gastronomico “Gustissimo” organizzato dall’Associazione Luna e dintorni, che ha riscosso notevolissimi consensi. Per tre giornate, il cibo da strada siciliano ed altri prodotti tipiciti regionali sono stati apprezzati da cittadini e visitatori, con corollario presentazioni di libri e intrattenimento musicale in collaborazione con l’Associazione Ciuri. FOTO