Inserita in Sport il 14/05/2019 da Direttore Calciatrici top player Ieri 13 maggio 2019 sono state contattate molte squadre di Serie A per proporre le calciatrici top player. La punta di diamante del procuratore sportivo Alessio Sundas è Andressa Alves Da Silva giocatrice dell´FC Barcellona e non da meno. Stiamo parlando di tante calciatrici già nel giro della Serie A brasiliana, ma non solo.

Presentiamo le calciatrici.

Amanda Christina Costa Pinto, difensore classe ´97 dal piede destro ma con la capacità di giocare con tutti e due. Militante nella Serie A brasiliana è pronta ad una nuova avventura europea. Dalla sua la tranquillità, la capacità di visione di gioco e di difendere palla nel migliore dei modi. Molto abile nei tiri dalla distanza.

Renata Ganbrielle Rodriguez è un portiere classe ´97 militante sin dai primi calci nel campionato di Serie A brasiliana. Calciatrice di alto livello capace di trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto. Possiede buon posizionamento, ottimo tempismo nelle uscite e sempre a dirigere la squadra.

Bruna Souza Dos Santos è una promessa per il calcio brasiliano e non solo. Veloce nel giocare palla, la centrocampista classe 2000 è una giocatrice a tuttotondo. Imposta e difende in maniera ottimale, veloce e sempre nel vivo dell´azione riesce a cambiare gioco in modo veloce e preciso.

Attualmente in forze al Corinthians ha iniziato la carriera con il Portugueisa.

Leticia Ferreira Moreno Santon è una giocane classe 2001 che gioca attualmente nel Sao Josè dopo le esperienze con Corinthians e Chapacoense. Punta centrale dal forte killer instict è pronta al salto di qualità. Forte nei colpi di testa e riesce a smarcarsi bene.

Vivian Cardoso Dos Santos è un centrocampista col vizio del gol. La classe ´97 è sempre al centro dell´azione. Buona visione di gioco e sempre propositiva in fase di possesso e di attacco, l´arma in più è il tiro dalla lunga distanza.

Ketlen Wiggers è un´attaccante brasiliana ma che ha avuto già esperienze in Europa, in particolare in Svezia, agli inizi della sua carriera e in USA, al Boston. Attualmente per la seconda stagione nel Santos vorrebbe ritornare in Europa per affermarsi nella patria del calcio. Sempre nel giro della nazionale ha portato a casa la Copa America, mentre con la maglia del Santos ha vinto la Copa Libertadores.

Il portiere Bruna De Almeida classe ´90. Calciatrice d´esperienza che vanta nel suo palmares diversi trofei. Molti i campionati vinti, ma anche trofei nazionali. Nel 2015 ha vinto la Copa Do Brasil, mentre nel 2016 la Copa Paulista e la Copa Libertadores. Brava nelle uscite e con i piedi potrebbe fare al caso di allenatori che vogliono cominciare il gioco da dietro.

Nájela Cristina Andrade de Souza, attaccante del ´96. Molto veloce ideale per chi vuole impostare un gioco in contropiede. Abile sia nei passaggi che nella realizzazione, si destreggia contro le marcature forti e da parte sua non si tira mai indietro nei contrasti. Ha una visione del gioco, abile nell´inserimento tra le linee della retroguardia delle avversarie, dotata di killer instict. Può giocare con le punte e come riferimento.

Infine il portiere Monique lves de Oliveira Somose classe ´92 già da anni nel giro della nazionale verde-oro.

Il prossimo campionato sarà stellare anche perchè se Milan, Torino, Juventus, Fiorentina decidessero di prendere almeno una delle top player proposte da Sundas saranno operazioni in piccolo come quella di Ronaldo alla Juve.