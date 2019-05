Inserita in Economia il 13/05/2019 da Direttore MARSALA - LA REGIONE FINANZIA SETTE CANTIERI DI SERVIZIO PER OLTRE 350 MILA EURO Alberto Di Girolamo: “in un periodo di crisi occupazionale rappresentano una importante boccata d’ossigeno”



“Siamo soddisfatti che la Regione ci abbia finanziato tutti e sette i Cantieri di Servizio che avevamo richiesto. In un periodo di crisi lavorativa i cantieri di servizio ci consentono di dare una piccola ma significativa risposta occupazionale nel nostro territorio. Questi Cantieri ci consentiranno inoltre di sistemare e dare maggiore decoro al territorio inclusi i quartieri popolari”. Così si è espresso il Sindaco Alberto Di Girolamo dopo avere appreso che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, a firma del dirigente generale Francesca Garoffolo, ha provveduto al finanziamento di tutti e sette i Cantieri di Servizio, per complessivi 353.531,67 euro, che erano stati richiesti dal Comune. I progetti erano stati predisposti dal dirigente del settore servizi sociali, Nicola Fiocca e dal suo collega Luigi Palmeri su input oltre che del Sindaco anche dell’Assessore del ramo, Clara Ruggieri. I progetti ammessi a finanziamento riguardano la:

1. Pulizia e manutenzione del verde e degli spazi pubblici del Centro storico della Città con raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati -ammontare complessivo di 54.667,72 euro. 2. Pulizia e manutenzione del verde e degli spazi pubblici della zona Nord della Città con raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati - ammontare complessivo di 55.429,23 euro. 3. Pulizia e manutenzione del verde e degli spazi pubblici della zona Sud della Città con raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati - ammontare complessivo di 47.718,62 euro. 4. Pulizia e manutenzione del verde e degli spazi pubblici di Sappusi e zone limitrofe, con raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati - ammontare complessivo di 55.447,84 euro. 5. Pulizia e manutenzione del verde e degli spazi pubblici di Amabilina e zone limitrofe, con raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati - ammontare complessivo di 51.873,24 euro. 6. Pulizia e manutenzione del verde e degli spazi pubblici di via Istria e zone limitrofe, con raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati - ammontare complessivo di 48.407,25 euro. 7. Pulizia e manutenzione del verde e degli spazi pubblici delle Scuole comunali del territorio, con raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati - ammontare complessivo di 42.987,77 euro.

Nei sette cantieri di servizio verranno impegnanti complessivamente 135 lavoratori (20 per ogni bacino lavorativo tranne che per il settimo che ne prevede 15) per un periodo di 3 tre mesi. I lavoratori verranno individuati attingendo alle apposite graduatorie già formulate e approvate dall’Ufficio Solidarietà Sociale.